ВСУ фатально не успевают адаптироваться к новым российским технологиям – укро-снайпер
Российские дроны совершенствуются быстрее, чем украинская армия находит средства борьбы с ними.
Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По ВПК мы отстаём. Мы отвечаем на те вызовы, которые уже пришли со стороны орков на фронт. Мы на опережение пока еще играем очень мало.
Российская армия опередила украинскую в плане производства дронов. Если раньше мы здесь были номером один, то сейчас уже пальма первенства за стороной противника», – сказал снайпер.
«И они быстрее нас их модифицируют. Например, они выпустили какой-то дрон. Нам нужно какое-то количество времени, полгода, чтобы найти достойный ответ или способ борьбы.
Но пока мы ищем, они за это время уже апгрейдили этот же дрон, и уже он летит на другой частоте. Дальность другая, грузоподъёмность другая, виды связи иногда другие, и прочее. И мы, получается, всегда догоняем», – добавил он.
