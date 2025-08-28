ВСУ фатально не успевают адаптироваться к новым российским технологиям – укро-снайпер

Вадим Москаленко.  
28.08.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 483
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские дроны совершенствуются быстрее, чем украинская армия находит средства борьбы с ними.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроны совершенствуются быстрее, чем украинская армия находит средства борьбы с ними. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По ВПК мы отстаём. Мы отвечаем на те вызовы, которые уже пришли со стороны орков на фронт. Мы на опережение пока еще играем очень мало.

Российская армия опередила украинскую в плане производства дронов. Если раньше мы здесь были номером один, то сейчас уже пальма первенства за стороной противника», – сказал снайпер.

«И они быстрее нас их модифицируют. Например, они выпустили какой-то дрон. Нам нужно какое-то количество времени, полгода, чтобы найти достойный ответ или способ борьбы.

Но пока мы ищем, они за это время уже апгрейдили этот же дрон, и уже он летит на другой частоте. Дальность другая, грузоподъёмность другая, виды связи иногда другие, и прочее. И мы, получается, всегда догоняем», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить