ВСУ гибнут под Бахмутом ради политических амбиций Зеленского – украинский военный эксперт

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Несмотря на тяжёлые бои и большие потери, ВСУ получили приказ удерживать Артёмовск (Бахмут), в чём нет военной необходимости, но есть вполне конкретная политическая целесообразность.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В итоге, что произошло по Бахмуту. Есть такое понятие – политическая целесообразность и военная необходимость. Так вот, политическая целесообразность по Бахмуту сыграла решающую роль по военной необходимости. Сам по себе Бахмут не играет никакой стратегической роли, там вторая линия, третья. Если что-то произошло, можно отойти на вторую линию, на третью линию», – рассуждал эксперт.

Он назвал решение по удержанию города «опасной тенденцией».

«А в итоге происходит то, что происходит, опять же. И приведет, к большому сожалению, я не знаю – к чему приведет, но это опасная тенденция, которая существует именно на этом участке фронта», – подчеркнул Стариков.