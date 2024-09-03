ВСУ готовит бросок на Брянск – крымское ТВ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нападение на Курскую область одобрено США по новой концепции военных действий – внезапные наступления на российские территории.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По его словам, новый начальник штабов США ещё в начале лета сменил концепцию боевых действий на Украине – до этого это была эшелонированная оборона, война на истощение.

«Тут в директивном порядке было приказано начать наступательные действия на неожиданных направлениях, то есть наступать на российские регионы, что они и сделали. Часть войск застряла в Курской области, но часть стоит в резерве. И куда сейчас они пойдут, пока не понятно. Направления разнообразные, и нам надо очень внимательно следить, вести разведку линии фронта», – подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что до 8 бригад ВСУ сейчас находятся в резерве, и несколько десятков самолетов F-16.

«Обратите внимание: они очень давно не наносили удары дальнобойными ракетами. А они у них есть. Значит, они их накапливают. Поэтому, действительно, у них сейчас сжатая военная пружина. Они не хотят оборонять Покровск, не особо горят желанием оборонять Южный Донбасс. Значит, потенциал они собираются реализовывать где-то в другом месте», – заключил Живов.

Доктор исторических наук Александр Рябцев предположил, что это может быть Брянск, Запорожье или Крым.



«Если мы посмотрим на карты и совместим с Великой Отечественной войной, то по тем планам германского командования это, конечно, атака на Брянск. Есть желание втянуть Белоруссию, но я думаю, что Лукашенко до последнего никаких действий предпринимать не будет. Ещё возможен удар на Энергодар и Запорожье. И, конечно, в Одессе тоже идёт накопление войск. Сколько их там – я не знаю. Но там идёт накопление ресурсов, и это возможно Крым. Но Крым, как говорится, большой. Мне кажется, это Евпатория. И, конечно, устроить заварушку в Приднестровье они тоже хотят», – указал Рябцев.