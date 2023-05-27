ВСУ готовы к удару на Донецк – Стрелков

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ВСУ воспользуются отходом ЧВК «Вагнер» и истощением передовых частей российской армии для того, чтобы нанесли мощный удар на донецком направлении.

Об этом заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующим шагом должны стать атаки на донецком фронте. Почему именно там? Потому что за зиму и весну наше командование полностью вывело из строя свой главный ударный корпус ЧВК «Вагнер». Что бы там ни рассказывал Пригожин о боеспособности своего корпуса – еле-еле хватило сил дожать Бахмут. Но и другие подразделения понесли серьёзные потери в живой силе и технике. И сейчас они достаточно сильно ослаблены. Высока вероятность, что противник нанесёт удар именно на этом направлении», – отметил экс-глава Минобороны ДНР.

Он подчеркнул, что у Киева всё ещё остаётся хорошо подготовленный резерв, который он может в любой момент бросить в бой.

«Пока противник нигде не задействовал свои резервные части и соединения, которые всю зиму и весну обучались, в том числе, на полигонах в Западной Европе. Они у них стоят и ждут приказа. Не знаю, как долго они будут стоять – некоторые считают, что до осени. Но просто, исходя из обычной логики, думаю, что наступление состоится довольно скоро. Противнику не выгодно давать длительную передышку нашим войскам, которые от наступления перешли к обороне практически по всему фронту. Ему выгодно ударить в тот момент, когда наши части не подготовлены, не приведены в порядок, не отдохнули», – добавил Стрелков.