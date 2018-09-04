ВСУ готовы развязать кровавую бойню в Донбассе

04.09.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия полностью подготовила ударную группировку на Мариупольском направлении, и готова перейти в наступление в любой момент.

Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На основе разведданных, полученных нами от источников из Генерального штаба ВСУ, штаба оккупационных сил и штабов соединений в зоне конфликта становится ясно, что на Мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника в составе 36-й бригады морской пехоты, 79-й десантно-штурмовой бригады, 128-й горно-штурмовой бригады и части подразделений 56-й мотопехотной бригады. Огневую поддержку обеспечивает 406-я отдельная артиллерийская бригада, а также часть подразделений 55-й артиллерийской бригады, 27-й реактивной артиллерийской бригады, 32-го и 107-го реактивных артиллерийских полков. Также на данном направлении сосредоточен полк нацгвардии «Азов». Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек», – сообщил Эдуард Басурин.

Кроме этого, Эдуард Басурин озвучил план наступательной операции ВСУ.

«По предварительны данным замысел оккупантов следующий: в день «Д», после артподготовки с использованием реактивной и ствольной артиллерии, 36-я бригада с рубежа Коминтерново – Широкино в направлении Новоазовска, 79-я бригада с рубежа Набережное – Заиченко в направлении Розы Люксембург начинают наступление. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада создает отвлекающий манёвр наступления в направлении Тельманово, а также обеспечивает прикрытие левого фланга наступающей группировки», – рассказал официальный представитель оборонного ведомства.

Эдуард Басурин подчеркнул, что на всю операцию украинское руководство отводит своим вооружённым силам всего 5 суток.

«Всю операцию наступления и выход на рубеж границы с Российской Федерацией оккупанты планируют осуществить за 5 суток. После чего на захваченной территории силами нацистского полка «Азов» а также рейдовыми отрядами 79-й десантно-штурмовой бригады планируется зачистка населенных пунктов от нежелательных, по их мнению, «элементов» и противников украинской оккупации», – добавил Эдуард Басурин.