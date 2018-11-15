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15.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ готовят боевую авиацию

ВСУ провели учения боевой авиации, что может свидетельствовать о подготовке Украины к полномасштабному наступлению в зоне «ООС».

Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он рассказал, что пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что руководство «ООС» проверило готовность авиации к выполнению задач авиаподдержки наземных сил, в ходе которых были отработаны удары по подвижным и неподвижным наземным объектам.

«По нашим данным, это плановые учения, но вопросы, отрабатываемые в ходе учений, говорят о подготовке ВСУ к наступательным действиям. Данный факт не способствует нормализации обстановки в Донбассе, и говорит о нежелании Киева идти по пути мирного урегулирования», – отметил Андрей Марочко.

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