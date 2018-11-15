Просмотров:
ВСУ готовят боевую авиацию
ВСУ провели учения боевой авиации, что может свидетельствовать о подготовке Украины к полномасштабному наступлению в зоне «ООС».
Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В частности, он рассказал, что пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что руководство «ООС» проверило готовность авиации к выполнению задач авиаподдержки наземных сил, в ходе которых были отработаны удары по подвижным и неподвижным наземным объектам.
«По нашим данным, это плановые учения, но вопросы, отрабатываемые в ходе учений, говорят о подготовке ВСУ к наступательным действиям. Данный факт не способствует нормализации обстановки в Донбассе, и говорит о нежелании Киева идти по пути мирного урегулирования», – отметил Андрей Марочко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.