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Нападение Украины на Белоруссию вполне возможно, хотя в Киеве это отрицают.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер и аферист РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что Украина держит на белорусской границе приблизительно 60 тыс войск, а вся армия Белоруссии, по его оценке, всего 30 тыс. Кроме того, военные склады вычищены на нужды СВО.

«Марш этого 60-тысячного украинского корпуса по Белоруссии будет просто парадом. Она пронесется за три для и выйдет на границу Белоруссии с Россией. И что будет делать Путин, чтобы закрыть эту границу? Украина не потратит ни одного солдата, а Путину нужно будет перекинуть группировку, и где он ее возьмет?», – рассуждал недобитый иноагент.

Он мечтает о том, как после успешного взятия Белоруссии ВСУ двинутся на Смоленск и Москву, а тем временем самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская призовет войска НАТО и будет судить Лукашенко.

Российский политолог Александр Носович считает такой сценарий абсолютно нереальным.

«Я вижу в белорусской теме блеф Зеленского, который вроде как заговорил про переговоры, но хочет вести их с позиции силы, которой у него нет, и потому шантажирует не столько Россию, сколько Запад, расширением географии конфликта на третьи страны, требуя условием мира немедленное вступление Украины в НАТО. Блеф слишком неправдоподобный и нелепый, чтобы в него поверили. Нападение на Беларусь станет для Зеленского выстрелом себе в голову. У Запада не будет ни аргументов, ни желания протестовать против ответных действий ни самой Беларуси, ни её военного союзника России. Беларуси как части Союзного государства и ОДКБ действий Киева бояться нечего. Вот, Молдове и Приднестровью – есть основания беспокоиться», – написал Носович в своем тг-канале.

Его мнение подтверждает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Наступление ВСУ на мозырьском направлении в сегодняшних реалиях просто невозможно. У Украины сейчас нет ресурсов, чтобы удерживать восточный фронт, не говоря уже о начале боевых действий на северном направлении. Одним из элементов стратегического сдерживания является выход РСЗО «Полонез-М» в назначенный район с полным боекомплектом. Такое решение ВПР Беларуси – это, в первую очередь, демонстрация решимости и предостережение киевскому режиму в эскалации обстановки в регионе по западному сценарию», – пишет Шурыгин.

Председатель правления белорусского государственно-общественного объединения «Знание» Вадим Гигин поблагодарил российских экспертов за предупреждение.

«Беларуси, конечно, бояться нечего, но быть начеку очень даже стоит. В нынешней ситуации возможны всякого рода “случайности”. Потому нужно их упреждать, пока дипломатическими методами, информационным воздействием, внезапными проверками войск. На данный момент это действенный инструментарий», – написал Гигин.

«Не хотелось бы, чтобы украинская сторона начинала какие-то ненужные провокации», — строго предупредил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.