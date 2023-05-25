ВСУ готовят иезуитскую атаку на Донецк – Матюшин

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ВСУ не решатся идти в масштабное наступление на Донецк – вместо этого с началом наступления они продолжат массированные обстрелы города и устроят громкую пиар-атаку.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил работающий в зоне СВО военкор Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстрелы Донецка не прекратятся в связи с поставками более дальнобойных систем и артиллерии для украинской армии. Как показывает практика того же Луганска, с помощью «Storm Shadow» и «Himars» – Донецк будет продолжать обстреливаться», – сказал Матюшин.

Он подчеркнул, что украинская армия не пойдёт в наступление на самый укреплённый город Донбасса, однако попытается устроить какую-нибудь провокацию.

«Многие телеграм-каналы начали кричать, что украинская армия готовится к штурму Донецка, попытается ворваться и захватить. Но это невозможно, потому что Донецкая агломерация городская, включающая ряд соседних городов, была крупнейшей в СССР, и остаётся одной из крупнейших на земном шаре. Для охвата его [Донецка] с флангов необходимо сил чуть ли не больше, чем сейчас находится в украинской армии. А завязка в городских боях плохо скажется на имидже украинской армии, которая опять понесёт поражение. Но возможна чисто пиар-атака, как была в Белгороде – украинцы попытаются войти в какое-то знаковое место, чтобы сделать пару фотографий с украинским флагом на фоне донецкой стелы, или ещё чего-то», – добавил военкор.