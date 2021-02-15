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15.02.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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ВСУ готовят кровавую провокацию на одном из КПВВ в Донбассе

Новости Украины

В Донбассе в районе КПВВ «Новотроицкое» группа украинских сапёров минирует местность для того, чтобы впоследствии инициировать «нападение» военнослужащих ДНР на мирных граждан, пересекающих пункт пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам стало известно, что по запросу управления СБУ в Донецкой области, штабом «ООС» выделена группа саперов 53 омбр ВФУ, с формулировкой – «для выполнения специальных задач по минированию местности в зоне ответственности бригады». В заявке указано, что группа должна быть обеспечена пятью противотанковыми и десятью противопехотными минами, а также средствами дистанционного подрыва взрывных устройств.

Мы располагаем информацией, что данная группа саперов, под руководством сотрудников СБУ в течение недели работает в районе КПВВ «Новотроицкое», на одной из грунтовых дорог, примыкающих к КПВВ. Не исключаем, что их действия связаны с подготовкой провокации, с целью попытаться обвинить Республику в разведывательно-диверсионной деятельности», – говорится в сообщении.

Защитники Донбасса подчеркнули, что это может оказаться подготовкой к кровавой провокации.

«Район КППВ выбран представителями СБУ не случайно. Постоянное скопление гражданских лиц в очереди на переход, позволит сделать провокацию наиболее резонансной, а также обеспечить правдоподобность якобы случайного присутствия съемочной группы украинских пропагандистов, готовящих репортаж о ситуации на КПВВ, чей сюжет будет преподнесен как эксклюзивный материал», – добавили в ведомстве.

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