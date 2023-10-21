ВСУ готовят мощный удар на херсонском направлении – военкор

На некоторых участках линии боестолкновения без перемен, а на херсонском направлении стоит ожидать серьёзной попытки ВСУ пойти в наступление.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По фронтам мы видим, что на Клещеевке противник продолжает давить. На отдельных участках он даже перешёл железную дорогу, по которой шла линия соприкосновения. Но при этом он теряет очень большое количество людей.

Добираться туда крайне сложно и опасно, потому что очень высокая концентрация дронов в небе, очень активно противник ими действует. Но и действуем точно так же.

Тот же Веймерский участок без изменений, Запорожье без изменения, позиционное бадание», – сказал Коц.