ВСУ готовят мощный удар на херсонском направлении – военкор
На некоторых участках линии боестолкновения без перемен, а на херсонском направлении стоит ожидать серьёзной попытки ВСУ пойти в наступление.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По фронтам мы видим, что на Клещеевке противник продолжает давить. На отдельных участках он даже перешёл железную дорогу, по которой шла линия соприкосновения. Но при этом он теряет очень большое количество людей.
Добираться туда крайне сложно и опасно, потому что очень высокая концентрация дронов в небе, очень активно противник ими действует. Но и действуем точно так же.
Тот же Веймерский участок без изменений, Запорожье без изменения, позиционное бадание», – сказал Коц.
Военкор подчеркнул, что сейчас ВСУ пытаются создать плацдарм на левом берегу Днепра.
«Есть движение на Днепре, здесь противник высаживается на левом берегу, пытается создавать плацдарм. На этой неделе снова предпринял такие попытки, поначалу они даже оказались удачными для противника, который заняло большую территорию.
Но после этого по нему начала работать артиллерия, и авиация планирующими боеприпасами. И те территории, которые ему удалось занять, он на сегодняшний день утратил. Но попыток расширять свой плацдарм он не оставляет.
И это вызывает тревогу, тем более что противник начинает очередное наступление, теперь уже на Херсонском направлении. И в ближайшее время можно ждать более серьёзных попыток продвинуться на этом направлении», – подытожил он.
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