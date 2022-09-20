ВСУ готовят наступление под Донецком

20.09.2022  16:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

ВСУ удалось изменить к лучшему ситуацию с артиллерией на позициях под Донецком. Хотя еще несколько недель назад сообщалось о тотальном преимуществе российской стороны на данном участке фронта.

Об этом говорили участники эфира на канале украинского антироссийского пропагандиста и русофоба Романа Скрипина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ удалось изменить к лучшему ситуацию с артиллерией на позициях под Донецком. Хотя еще...

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«То, что происходит тут, возле Донецка, каждый день знаешь, вроде рутинная боевая работа. Но она очень нужна. Она держит в напряжении постоянно противника. Постоянно тут, возле Донецка есть то сопротивление, которое не позволяет оккупантам не то что расслабиться, а головы иногда поднять.

И ещё очень приятно то, что всё больше и больше средств огневых появляется тут возле Донецка. И уже нету много речей, которые кричали «караул спасайте», что не хватало артиллерии. Её не хватает, конечно, там, глобально в каждый окоп пушку не засунешь. Но что касается огневой поддержки, сегодня намного лучше», – сказал во время прямого включения с позиций ВСУ под Донецком украинский военкор Тарас Деркач.

Находящийся рядом боевик ВСУ с позывным «Назарий» выразил уверенность в том, что скоро начнутся «позитивные перемены» и на данном направлении.

«Наша бригада, 72-я омбр, особенно наш батальон 48-й, это один из тех мотивированных бойцов, которые делают работу, несмотря на миномётные обстрелы, несмотря на минимальные, но потери. Мы тут стояли и будем стоять и будем только увеличивать нашу украинскую территорию, которая будет из оккупированных городов переходить под украинские флаги. Это обязательно, мы всё ждём контрнаступления и по нашей линии фронта.

Сейчас готовятся люди, определённые штурмовые подразделения. Мы видим сейчас большие позитивные перемены относительно карты боевых действий. Скоро они будут и на этом направлении», – заявил боевик.

Также он призвал украинцев скинуться боевикам на «армию дронов».

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