ВСУ готовят проход вглубь России

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Военные эксперты продолжают обсуждать перспективы ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Атака украинских сил может произойти в самом неожиданном месте, предупреждают аналитики.

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«Наступление [ВСУ] обязательно случится. Потому что на кону репутация США. Весь мир наблюдает за спецоперацией. Поэтому нанесение политического поражения России является сейчас приоритетным. Не обязательно попытаются ударить по Крыму. Это могут быть другие города, которые они постараются захватить по «басаевскому» варианту. Противник прекрасно понимает, что может зайти в какой-нибудь город, взять в плен мирных жителей, а мы просто не сможем штурмовать их тяжелой артиллерией или авиацией», – сказал «Московскому комсомольцу» глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич.

Он говорит, что целью украинского наступления может стать Брянск и другие города вдоль границы.

«Есть большая вероятность того, что к 9 мая противник будет готовить большую провокацию с проходом вглубь нашей территории. В местах проведения боевых действий все подняты по боевой тревоге, там есть эшелонированная оборона. А со стороны России оборона, в понимании противника, может быть менее надежна. Если прорвать линию обороны, то можно выйти на оперативный простор и дальше рвануть по автострадам куда-нибудь в глубину. Для этого, собственно, они сейчас и готовят высокомобильную колесную технику с американскими боевыми машинами «Stryker». С двойным запасом топлива и питания как раз для таких автономных больших рейдов», – предупреждает собеседник издания.

В свою очередь полковник в отставке директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, зачем Украина выпрашивает истребители американского производства.

«Учитывая, что у F-16 есть ракеты большой дальности и более совершенные прицелы, то истребители могут использоваться и для нанесения ударов по наземным и морским целям, в качестве средства авиационной поддержки войск в ходе наступления», – отметил полковник.

Он отмечает, что Украине нужны сотни такого рода самолетов, но пока речь идет о десятках, которые ситуацию не поменяют в общем.

«Но если авиационные силы сконцентрировать на каком-то одном стратегическом направлении, например, Запорожском, где готовится сейчас мощнейшее украинское наступление — это другое дело. Возможно, мы наступление сорвем, возможно — нет. Все зависит от того, как будет складываться военная ситуация, но десятка-другого истребителей может хватить, чтобы поддержать это наступление», – считает Кнутов.

Стоит заметить, что информация о готовности ВСУ к контрнаступлению звучит самая разная. В последние дни западные как под копирку пишут, что украинские силы пока не готовы.

«Самооборона Украины, которая продолжается уже второй год, остается совершенно непредсказуемой. Некоторые из союзников Киева устают, а украинская армия и боеприпасы часто близки к истощению», – пишет американское агентство «Блумберг».

Впрочем, в этой же статье говорится, что Украина нуждается в наступлении, что показать свою силу Западу, поскольку в противном случае поддержка Киева может сойти на нет.

А вот экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что ВСУ на 90% готовы к наступательным действиям, но их задержку объясняет погодными условиями.

«Чтобы пошел танк, нужно 30 сантиметров просохшего до состояния бетона грунта. А это минимум 2-3 недели солнечной погоды», – сказал Арестович в беседе в беседе с бежавшим из России либералом и бывшим адвокатом Марком Фейгиным.

Фактор погоды в отсрочке наступления ВСУ упоминает и газета «Вашингтон пост»:

«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию…. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов».

Это же издание двумя днями ранее написало, что украинское наступление приведет лишь «ограниченным территориальным приобретениям»

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен несколько дней назад заявил, что наступлении ВСУ начнется в ближайшие недели, но вот украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал западным журналистам, что оно переносится на лето.

Правда, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник убежден, что к заявлению Шмыгаля следует относиться «как к информационному шуму, задача которого просто размыть существующую повестку».

«Поэтому Шмыгаль и планирование наступления в кавычках «контрнаступления» вообще никак не связано. То есть у Шмыгаля точно никто не спрашивал, когда организовывать наступление украинских вооруженных формирований, которое готовится однозначно», — убежден Мирошник.