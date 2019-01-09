ВСУ готовят провокацию в прифронтовой Авдеевке

09.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинское командование продолжает проводить ряд мероприятий на Авдеевском направлении, свидетельствующих о подготовке военной провокации в данном районе.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, анализ поступающей информации свидетельствует о подготовке командованием украинских оккупационных сил боевой вылазки диверсионно-разведывательной группы в районе северо-восточнее населённого пункта Авдеевка.

Кроме того, представитель оборонного ведомства сообщил об уничтожении шпионского беспилотника ВСУ, выполнявшего разведку над данной территорией.

«В указанном районе нашими дежурными средствами противовоздушной обороны зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат типа «Фантом». Отмечу, что с использованием данного беспилотника командование 93-й бригады пыталось провести разведку района предстоящих действий», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также отметил, что противник вероятнее всего не отказался от своих агрессивных намерений, которые могут привести к срыву договоренностей о прекращении огня.