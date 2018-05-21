21.05.2018, Луганск, Владимир Гладков

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ВСУ готовят теракты на территории ЛНР

Командование «Операции объединенных сил» перебросило к линии соприкосновения группу бойцов сил специальных операций ВСУ для минирования территории, а также проведения провокационных обстрелов территории ЛНР и совершения терактов.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское командование продолжает практику использования диверсантов у линии соприкосновения. 18 мая в район населенного пункта Луганское отмечено прибытие группы террористов из состава 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ», – рассказал подполковник.

По информации военного ведомства ЛНР, сейчас группа занимается оценкой обстановки на линии боевого соприкосновения.

«Основная задача прибывших боевиков: минирование территории вдоль линии боевого соприкосновения, провокационные обстрелы позиций Народной милиции и совершение терактов в прилегающих населенных пунктах», – заявил Марочко.