//exit;
05.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Провокации, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

ВСУ готовят в Донбассе провокацию с применением химического оружия

Разведка ДНР вскрыла подготовку украинскими спецслужбами масштабной провокации в Донбассе с применением химического оружия.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Разведкой ДНР вскрыта подготовка украинскими спецслужбами масштабной провокации с применением химических отравляющих веществ в отношении гражданского населения Донбасса», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что подготовка данной террористической акции, проводится по сценарию, отработанному «Белыми касками» и западными спецслужбами в Сирии и осуществляется под руководством иностранных военных специалистов.

«Эти действия украинских террористов направлены на дискредитацию руководства Республики и срыв предстоящих выборов. Руководство СБУ планирует привлечь ряд подконтрольных информационных агентств для освещения последствий применения химического оружия в необходимом свете, как это было в Сирийском городе Алеппо», – рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР.

Он сообщил, что подразделения ВСУ, дислоцирующиеся вблизи населенных пунктов, в срочном порядке доукомплектовываются средствами РХБ защиты.

«Мы в очередной раз обращаемся к Мировому сообществу с целью предотвращения преступлений, подготавливаемых украинским руководством в отношении мирных жителей Донбасса. Мы уверенны, что после придания мировой огласке преступных намерений кровавого режима Порошенко, спецслужбы Украины поубавят свой пыл и оставят в покое народ Донбасса», – выразил надежду Даниил Безсонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть