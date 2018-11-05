ВСУ готовят в Донбассе провокацию с применением химического оружия

05.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Разведка ДНР вскрыла подготовку украинскими спецслужбами масштабной провокации в Донбассе с применением химического оружия.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разведкой ДНР вскрыта подготовка украинскими спецслужбами масштабной провокации с применением химических отравляющих веществ в отношении гражданского населения Донбасса», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что подготовка данной террористической акции, проводится по сценарию, отработанному «Белыми касками» и западными спецслужбами в Сирии и осуществляется под руководством иностранных военных специалистов.

«Эти действия украинских террористов направлены на дискредитацию руководства Республики и срыв предстоящих выборов. Руководство СБУ планирует привлечь ряд подконтрольных информационных агентств для освещения последствий применения химического оружия в необходимом свете, как это было в Сирийском городе Алеппо», – рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР.

Он сообщил, что подразделения ВСУ, дислоцирующиеся вблизи населенных пунктов, в срочном порядке доукомплектовываются средствами РХБ защиты.

«Мы в очередной раз обращаемся к Мировому сообществу с целью предотвращения преступлений, подготавливаемых украинским руководством в отношении мирных жителей Донбасса. Мы уверенны, что после придания мировой огласке преступных намерений кровавого режима Порошенко, спецслужбы Украины поубавят свой пыл и оставят в покое народ Донбасса», – выразил надежду Даниил Безсонов.