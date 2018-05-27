27.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ готовят зачистку нелояльных в захваченных населенных пунктах

Накануне приезда группы Красного креста в Донбасс украинские военные решили провести повторную зачистку местного населения ранее захваченных населенных пунктов Гладосово и Травневое.

Об этом во время брифинга заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам поступила информация о том, что 26 мая командир 54 омбр получил задачу от «кровавого гуманиста» Наева провести повторную зачистку местных жителей населенных пунктов Гладосово и Майское (Травневое), чтобы исключить их негативные высказывания в адрес оккупационных сил.

Эти мероприятия по указаниям «самопиарщика» Наева проводятся перед запланированным визитом 31 мая группы МККК, представители которой намерены пообщаться с местным населением, а также собрать сведения по сложной гуманитарной ситуации в поселках», – заявил Басурин.