27.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

ВСУ готовят зачистку нелояльных в захваченных населенных пунктах


Накануне приезда группы Красного креста в Донбасс украинские военные решили провести повторную зачистку местного населения ранее захваченных населенных пунктов Гладосово и Травневое.

Об этом во время брифинга заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам поступила информация о том, что 26 мая командир 54 омбр получил задачу от «кровавого гуманиста» Наева провести повторную зачистку местных жителей населенных пунктов Гладосово и Майское (Травневое), чтобы исключить их негативные высказывания в адрес оккупационных сил.

Эти мероприятия по указаниям «самопиарщика» Наева проводятся перед запланированным визитом 31 мая группы МККК, представители которой намерены пообщаться с местным населением, а также собрать сведения по сложной гуманитарной ситуации в поселках», – заявил Басурин.

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