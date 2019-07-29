ВСУ готовятся форсировать водную преграду на луганском направлении

29.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В зоне «АТО» прошли трёхдневные массовые учения с использованием танков и авиации, в ходе которых отрабатывалось преодоление водной преграды под прикрытием с воздуха.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тренировка проходила в несколько этапов. Прежде всего-руководство и офицеры штабов отрабатывали действия по планированию и принятию решений в условиях резкой смены военной обстановки в районах ответственности. Добавим, что штабы всех уровней работали на подвижных пунктах управления.

Личный состав подразделений, привлеченных к обучению, практически выполнял принятые в процессе работы штабов решения. Отметим, что к учениям привлекались, как сухопутные, так и авиационные составляющие подразделений ООС.

В частности, по одному из сценариев, военнослужащие танковых подразделений Объединенных сил, находящихся в специальных районах отвода согласно решений ТКГ в Минске, отрабатывали осуществления марша на одном из полигонов Донецкой области. Кроме того, танкисты совершали переправу через водную преграду по паромной переправе.

Были задания и для экипажей боевых самолетов Воздушных сил. В частности, фронтовые истребители Миг-29 выполняли задачи по прикрытию воздушного пространства во время осуществления понтонной переправы танкового подразделения. А экипажи штурмовиков Су-25 отрабатывали имитацию нанесения удара по противнику, обеспечив тем самым беспрепятственное развертывание в боевые порядки танкового подразделения», – сообщили в пресс-службе штаба «ООС».

Данные учения в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, заявив, что это может свидетельствовать о подготовке ВСУ к масштабному наступлению на ЛДНР.

«Боевую подготовку никто не отменял, я отношусь к этому нормально, пусть это и противник. Но есть один маленький нюанс – это луганская сторона, а большая часть линии разграничения – это водная преграда. А там показывают сюжет именно о преодолении водной преграды, вот это меня чуть-чуть настораживает», – отметил Басурин.