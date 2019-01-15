ВСУ готовятся к двадцати учениям в 2019 году

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В 2019 году военнослужащие Вооруженных сил Украины примут участие в двадцати учениях за пределами Украины и шести многонациональных учениях на территории страны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом во время брифинга по итогам подготовки войск в 2018 году заявил заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян, сообщает пресс-служба Генштаба.

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“В рамках международного сотрудничества наши подразделения будут участвовать в шести многонациональных учениях на территории Украины, основные из которых будут “Репид Трайдент – 2019″,”Си Бриз – 2019”, “Кленовая арка – 2019”, “Риверайна – 2019″ и двадцати учениях за пределами Украины”, – отметил Подолян.

В 2019 учебном году спланировано также проведение около 250 мероприятий оперативной подготовки и около 2 тысяч основных мероприятий (командно-штабных учений, тактических учений, летно-тактических упражнений). Кроме того, более 200 мероприятий централизованной подготовки штабов бригад и подразделений в высших военных учебных заведениях.

Кроме того, по сообщению ведомства, в течение 2018 года учебная материально-техническая база украинских военнослужащих пополнилась 20 полосами препятствий, построенными по стандартам НАТО. Кроме того, закуплено и поставлено 25 динамических тренажеров, около трех тысяч элементов полигонного оборудования и др.

“Закуплено и установлено семь комплектов имитационного моделирования боевых действий, четыре комплекта LASERTAG и три комплекта страйкбольного оборудования”, – сообщил представитель Генштаба.