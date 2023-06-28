ВСУ готовятся к мощному накату на Запорожском направлении

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Запорожском направлении формирования киевского режима продолжают попытки продавить российскую оборону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают военные источники, отслеживающие ситуацию на фронтах СВО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На Ореховском участке Запорожского направления украинские формирования продолжают редкие вылазки на позиции российских войск. Пятихатки по-прежнему находятся в серой зоне. Ночью ВСУ предприняли попытку вылазки к Жеребянкам», – пишет тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

Отмечается, что наступление противник вёл силами до роты, а после потери двух БМП., пораженных ПТУРами, отступил.

«ДРГ противника до 15 человек вышли на охранение в н.п. Луговское. Прямо сейчас продолжается стрелковый бой, российские артиллеристы работают из ствольной артиллерии и миномётов», – говорится в сводке «Рыбаря».

Военный паблик «Архангел спецназа» информирует, что несколько часов назад 128-я бригада ВСУ пошла в наступление в районе села Пятихатки, но атака захлебнулась.

«Танки и БМП остались гореть в степях. Личный состав брошен в посадках без возможности эвакуации- в данный момент их добивает наша артиллерия. Разведчики 429-го МСП 19-й МСД вместе с разведчиками батальона им. Судоплатова и 4-го ВБ вскрыли врага на дальних подступах. Уничтожено три танка и две БМП техники», – утверждает «Архангел Спецназа».

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка прогнозирует тяжелые бои на Запорожском направлении в ближайшее время.

«Есть все признаки грядущего мощного наката противника на наши позиции. Его перегруппировка окончена, штурмовые группы созданы, идет обработка наших передовых позиций, производится усиленная разведка боем. В рамках этой подготовки шли, как вчерашние «попытки» противника под Ореховым, так и сегодняшняя «попытка» под Пятихатками», – отмечает автор.

По его словам, как только погода позволит (а завтра здесь дожди окончатся), ВСУ пойдут в решительный штурм.

«Красной линией» для них является Вильнюсский саммит НАТО (11-12 июля), к которому их западные спонсоры хотят увидеть «значимый результат». Нашим частям будет трудно. Вероятно, это будет самая сильная атака противника за последние три недели. Но они уже сотворили чудо, удержав свои позиции при первом ударе противника, и если выдержат не сдав ни одной линии и этот удар, то ребята из 58-й армии опять удивят весь мир. Но даже, если их при этом немного продавят, это (с учетом тех сил, которые привлекает противник) тоже будет их ЕЩЕ ОДНИМ ПОДВИГОМ», – считает Подоляка.