ВСУ готовятся к последнему генеральному сражению

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Контрнаступление ВСУ готовится, о чем свидетельствует характер военных поставок, осуществляемых западными странами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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Он обратил внимание, что в конце февраля Пентагон анонсировал новую партию военной помощи для Украины на два миллиарда долларов, включающую РСЗО «Хаймарс», снаряды калибром 155 мм, радиоэлектронного подавления, радиостанции с зашифрованной связью.

«При этом недавно на базе «Рамштайн» в Германии под руководством председателя объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли были проведены учения по компьютерному моделированию с отработкой предстоящей весенне-летней наступательной операции. Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ранее выступавший за отход от Артемовска (Бахмута), изменил свою позицию. И назвал главной задачей максимально задержать российские подразделения в городе, чтобы выиграть время для накопления собственных сил», – сказал Кнутов «Независимой газете».

По его словам, подобные заявления прежде всего предназначены для собственных военнослужащих и западных партнеров, поставляющих вооружение, и призваны заверить их, что обещанное контрнаступление готовится и уже не за горами.

«При том что становится очевидным: несмотря на то что с вооружением и финансированием Украине помогает Запад, ее экономика и человеческие ресурсы оказались на грани разрушения и истощения. А потому появляется понимание – у украинских военных еще имеется шанс попытаться нанести удар в предстоящей кампании, чтобы выйти, как они обещали, на границы 24 февраля прошлого года или даже 1991 года. Но сил для каких-либо последующих активных боевых действий у них уже не останется. Поэтому грядущая операция воспринимается ими как последнее генеральное сражение. И в ВС РФ его ожидают: строят линию обороны, готовят технику, вооружение и личный состав. С тем, чтобы измотать противника, обескровить его и дальше двигаться вперед», – полагает эксперт.