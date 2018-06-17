17.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ грабят жителей Донбасса, поджигают и ровняют с землей их дома

ВСУ продолжают выживать остатки мирных жителей из своих домов в Чигарской балке на окраине населённого пункта Южное. Для этого военные не только грабят жителей и поджигают имущество, но и ровняют с землей их дома.

Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часто это происходит преднамеренно, а иногда по ошибке, вследствие недолета украинских снарядов до позиций ВС ДНР. Сегодняшний день не остался исключением: наши военнослужащие слышали в данном районе, на оккупированной ВСУ территории, около 14 часов провокационную стрельбу, в том числе с применением запрещенных Минскими договоренностями средств, не направленную в сторону позиций ВС ДНР. Наши подразделения в ответ не реагировали», – уверены в оборонном ведомстве.

В ВС ДНР уверены, что сегодня ВСУ проводили мероприятия, направленные на запугивание мирных жителей, а возможно пытались обстрелять позиции армии ДНР.

«Все боеприпасы упали на своей территории, вследствие чего, по данным нацполиции в Донецкой области в это же время в Чигарях осколочные ранения получила мирная жительница.

Пока украинская сторона не представила пострадавшую, поэтому мы не исключаем, что данная публикация – есть преднамеренный вброс, направленный на отвлечение внимания общественности от реальных преступлений боевиков ВСУ в Зайцево, в результате которых получила осколочные ранения мирная жительница ДНР, 1939 г.р. В противном случае, женщина могла пострадать в результате обстрелов с позиций ВСУ, точно так же, как недавно от украинского огня погибла 15-летняя девочка в населенном пункте Железное», – уверены в вооруженных силах.