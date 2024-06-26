ВСУ грозит «котел» под Угледаром

Российская армия формирует условия для очередного крупного окружения.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особо сейчас напряженная ситуация на Южнодонецком направлении, реально тяжелая – Новомихайловка, Урожайное. Почему? Потому что там Угледарский выступ, где противник в течение трех лет ничего не может…

Сейчас что они решили сделать, как с севера, так и с юга? Старомихайловское – это с юга, а с севера – Сладкое, они пытаются зайти с двух сторон. А если мы оттуда не выйдем, то попадем в котел. Поэтому, если противник пробьется через юг и север, нам придется выходить», – заявил Стариков.