ВСУ и ГУР устроили вооруженную разборку под Киевом

Игорь Шкапа.  
04.12.2025 10:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 703
 
Дзен, Киев, Недвижимость, Сожрите друг друга


На территории санатория «Жовтень», расположенного в элитном районе Конча Заспа под Киевом, произошло столкновение между двумя силовыми структурами с использованием оружия.

Об этом пишет антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в силовых структурах.

На территории санатория «Жовтень», расположенного в элитном районе Конча Заспа под Киевом, произошло столкновение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал, что вчера вечером представители ГУР МО Украины зашли на территорию санатория, заняли ее, «выбив ворота и поломав забор, осуществляя стрельбу из огнестрельного оружия в воздух и землю, взяли в плен 10 военнослужащих в/ч А4005, нанеся существенные травмы».

После пленных отпустили, а гуровцы забаррикадировались на территории объекта, отказавшись пускать туда представителей правоохранительных и военных государственных органов.

Подоплёка – в банальных разборках за земельный участок, на котором расположен санаторий. Его хозяин – компания, входящая в орбиту скандальных одесских нуворишей Бориса Кауфмана и Александра Грановского, которые хотят застроить территорию санатория.

С начала СВО здесь квартировалась одна из частей Сухопутных войск, которая арендовала помещения.

Однако, очевидно, ГУР отстаивает интересы других претендентов на участок. (в 2022 году «ДТЭК Киевские электросети» и «Киевгазтрейд» инициировали процедуру банкротства ООО «Клинический санаторий «Жовтень» из-за долга 5 миллионов гривен).

 Будановцы за последний месяц не впервые приезжали на территорию с требованием покинуть санаторий.

ВСП (военная служба правопорядка) умыла руки, заявив, что право на аренду здания имеют обе стороны. Для разруливания скандальной ситуации на место прибыл неназванный замглавкома ВСУ.

Будановцы захваченное здание покидать отказались и уже пригрозили последствиями за разглашение данных о ЧП:

«Любое разглашение информации о местах дислокации сил безопасности и обороны, представляет прямую угрозу для жизни личного состава подразделений».

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить