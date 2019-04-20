ВСУ и нацбаты перестреляли друг друга за поборы на КПВВ

20.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

На Донбассе в районе КПВВ «Майорск» произошло боестолкновение между бригадой ВСУ и батальоном «Айдар».

Об этом сегодня во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские боевики продолжают использовать боевые действия в собственных интересах для улучшения своего финансового благосостояния. Так, командир 53-й механизированной бригады Грузевич, решил потеснить находящееся в его зоне ответственности подразделение националистов 24-го батальона «Айдар». Грузевича не устраивало то, что все поборы с мирных жителей, пересекающих КПВВ «Майорск» проходят мимо него и утекают к конкурентам из «Айдара». Своим решением командир 53-й бригады переместил националистов в сторону н.п. Северное, подальше от «хлебного места», и поставил на позиции в районе КПВВ «Майорск» доверенных ему людей, своих подчиненных из 1-го батальона», – рассказал Безсонов.

По его словам, нацистов «Айдара» возмутил такой поворот событий, и произошедшая вчера словесная перепалка переросла в перестрелку, закончившуюся жертвами.

«Вчера произошедшая словесная перепалка мгновенно переросла в перестрелку с применением стрелкового оружия между боевиками 53-й бригады и «айдаровцами». В результате боестолкновения один подчиненный Грузевича погиб, двое ранены. Потери 24-го батальона – трое раненых. К урегулированию конфликта подключились представители штаба оккупационных сил и военной-службы правопорядка. На данный момент ни одна из сторон не пошла на уступки», – сообщил представитель оборонного ведомства.