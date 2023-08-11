ВСУ и НАТО сделали хорошую рекламу российского оружия
Западная военная техника во время наступления ВСУ не смогла никак помочь бандеровцам, и послужила хорошей рекламой для российского оружия.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украине не поставляют [самое современное оружие] потому что жалко. Дают то, что не подрывает свою обороноспособность. Ну и все смотрят на применение немецких танков – в ходе украинского контрнаступления они вообще никакой роли не сыграли, только поучаствовали в рекламе российских средств поражения, как «Ланцеты» и ракеты «Вихрь».
Ну и когда видят, как дроны стоимостью в пятьдесят тысяч рублей жгут технику, которая стоит миллионы, тут задумаешься, стоит ли поставлять самое вкусное, что у тебя есть.
Тридцать один «Абрамс» – это не то количество, которое сможет изменить ситуацию на фронте. Конечно, с ними будет тяжелее, чем без них, но никакого коренного перелома они не привнесут», – сказал Коц.
Он подчеркнул, что ВСУ уже не имеют сил на успешное наступление, и поэтому сменили тактику.
«И у меня вообще есть сомнения, что сейчас Украине что-то может помочь, хотя бы нарисовать в перспективе коренной перелом. Потому что мы видим, что они уже отходят от тактики массированного наступления с применением техники к тактике малых пехотных групп – залетают в лесополосы, пытаются закрепиться, их выбивают артиллерией. Где-то им удаётся куда-то пробиться, где-то они просто теряют людей. Но так, чтобы широко и глубоко начали наступать ВСУ, я не вижу перспектив.
Только тотальная мобилизация, закидать количеством, но у нас промышленность работает, появляется больше боеприпасов, средств поражения, артиллерии», – резюмировал военкор.
Спасибо!
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