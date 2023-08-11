Западная военная техника во время наступления ВСУ не смогла никак помочь бандеровцам, и послужила хорошей рекламой для российского оружия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине не поставляют [самое современное оружие] потому что жалко. Дают то, что не подрывает свою обороноспособность. Ну и все смотрят на применение немецких танков – в ходе украинского контрнаступления они вообще никакой роли не сыграли, только поучаствовали в рекламе российских средств поражения, как «Ланцеты» и ракеты «Вихрь».

Ну и когда видят, как дроны стоимостью в пятьдесят тысяч рублей жгут технику, которая стоит миллионы, тут задумаешься, стоит ли поставлять самое вкусное, что у тебя есть.

Тридцать один «Абрамс» – это не то количество, которое сможет изменить ситуацию на фронте. Конечно, с ними будет тяжелее, чем без них, но никакого коренного перелома они не привнесут», – сказал Коц.