ВСУ и СБУ проводят разведку на Донбассе под прикрытием миссии ОБСЕ

26.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Представители ВСУ и СБУ под видом сотрудников ГСЧС осуществляют сбор разведывательной информации в зоне «ООС» на Донбассе, создавая видимость помощи в мониторинге обстановки сотрудникам СММ ОБСЕ.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разведкой Народной милиции ДНР зафиксированы факты использования действующими офицерами ВСУ и СБУ формы и знаков отличия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для работы совместно с представителями Миссии ОБСЕ и ведения разведки на переднем крае против Донецкой Народной Республики», – сообщил он.

По словам представителя оборонного ведомства, данный факт является грубым нарушением международных конвенций, которые запрещают выполнять военные задачи под видом представителей международных организаций, а также медиков и работников гуманитарных служб.