Новости Украины

Харьковчане, пострадавшие от провокаций вооруженныъ формирований Украины, не могут дождаться обещанной от местных властей помощи.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик.

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Люди из Харькова пишут:

«Харьков, Северная Салтовка-3. Сгорела квартира у знакомых. Терехов и Зеленский заявляли неоднократно, что все будет отстроено и восстановлено. Либо будет денежная компенсация. Люди обратились к городским властям. Ответ по обращению – отказ! Мотивация – нужно было фиксировать и вызывать пожарных».

Но позвольте, семья жила в метро, и о том, что с квартирами в домах, где прятались ВСУшники и тероборона, откуда вели огонь и получали ответки, люди не знали! Это потом уже выяснилось, а на момент, когда происходили разрушения, в этот район никого не пускали, говорили – район смертников, все везде заминировано, нельзя туда!

А пускали только Юлю Тимошенко в бронике попозировать на камеру. Ну и Зеленского привозили, тоже в бронике и тоже попозировать на камеру, чтобы потом оттуда спешно уехать. Больше никто туда не мог заехать – ни простые люди, ни даже пожарные и менты.

Вольница там была для нациков и теробороновцев, чистили они квартиры людей, как заправские домушники, прекрасно понимая, что ничего им за это не будет – война все спишет.

Теперь люди мытарятся по инстанциям, надеясь получить обещанную компенсацию, но максимум, что им предлагает Терехов после месяца в метро – это комнаты в общагах по полторы тысячи гривен в месяц. Раньше в этих общежитиях иностранцы и приезжие жили, а теперь они пустуют, так почему бы туда не заселить, ставших бездомными харьковчан, да ещё и денег на них подзаработать?!

Теперь по конкретике. Улица Натальи Ужвий. Дома номер 72 и 78. В торце дома 78 огромная пробоина. При самом поверхностном анализе, становится совершенно очевидно, что прилетело не с окружной, а чётко из дома номер 72! То есть стреляли, скорее всего, свои же.

Вот так вот захыстнЫки защищали Харьков и дома харьковчан, стреляя из их же квартир, предварительно выгнав жильцов. Защищали, себя не помня, да так, чтобы камня на камне не осталось. В этом преуспели, реально камня на камне не осталось. А в остальном – как обычно. Пустые разговоры ни о чем.

Вот чего стоят обещания киевских властей компенсировать, отстроить, восстановить, и так далее. Ничего не стоят их слова, так же, как жизнь и благополучие украинцев, которые они обещают обеспечивать в порядке своих обязанностей и полномочий уже не первый год, но, как показывает жизнь, это лишь пустой звук!

Дома номер 72 и 78 по улице Натальи Ужвий на карте Харькова. Фасад дома смотрит прямо на окружную, но прилетело ему в торец…

Так и продолжают харьковчане искать правду и справедливость, но не находят, что совершенно объяснимо. Увы, при нынешней антинародной власти они не отыщут ни справедливости, ни правды. Такая вот история…