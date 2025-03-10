ВСУ идут от очень плохого сценария к катастрофическому – украинский полковник
Кризисы у ВСУ сейчас сложились на южно-донбасском, покровском, кураховском и северо-купянском направлениях. И это не считая курского направления. Если ничего не изменится, то кризисы пойдут по всей линии боевого соприкосновения.
Об этом военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Иваницкий про главное», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кризис – это как человеческое тело: сопли, потом горло, температура, то заболело, то заболело. И человек начинает разваливаться, если не лечить. Вот это может произойти на фронте через 3-6-9 месяцев», сказал Стариков.
Он считает, что ВСУ получится выиграть время, только если киевский режим согласится на мирные переговоры и боевые действия остановятся. От этого зависит, дойдут российские войска до границ ДНР или до левого берега Днепра.
«Сейчас есть варианты: плохой и очень плохой. Через шесть месяцев будет – очень плохой и ужасный. Через девять месяцев варианты будут ужасный и катастрофический», – резюмировал эксперт.
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