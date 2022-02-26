ВСУ исподтишка минируют пляжи Одессы. Власти призывают опасаться «заминированных» игрушек из РФ

26.02.2022  13:17 (Мск), Одесса
Татьяна Белая.  
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Авторская колонка, Дзен, Одесса, Происшествия, Украина
Новости Украины

Дна нет и нет предела цинизму — ряд одесских пляжей, на которых постоянно гуляют люди, заминировали ВСУ. Заминировали и скрыли это.

Собственно, подобного и следовало ожидать — в 14-м году мы уже проходили противотанковые ежи на побережье, поэтому и мины были ожидаемы.

Дна нет и нет предела цинизму — ряд одесских пляжей, на которых постоянно гуляют...

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Причем, обо всех терактах, заготовленных украинской властью, гражданам не полагается знать. Если раньше что угодно и где угодно (ну, почти) могли снимать как журналисты, так и любители, благодаря которым люди, как правило, и узнавали самую свежую информацию, то в условиях «военного времени» фотовидеофиксация считается преступлением. Тем более городской оперативный штаб постоянно обращается к владельцам веб-камер с требованием «прекратить публичные онлайн-трансляции!».

Однако очевидцам все-таки удалось зафиксировать, как военные закладывают в песок боеприпасы.

В частности, по информации телеграм-канала «ХО», мины были замечены на пляже в районе Лузановки. Также многие пользователи соцсетей сообщали, что правоохранители не пускают их к морю, мотивируя запрет «законами военного времени», но не конкретизируя.

В мэрии не могут быть не в курсе происходящего, однако информация подается завуалировано:

«В связи с введением военного положения в Украине и проведением ряда мероприятий ВСУ по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, одесситам следует воздержаться от прогулок по пляжам. Кроме этого, напоминаем, ни в коем случае не фотографируйте и не распространяйте информацию о передвижении военной техники и военных», — передала пресс-служба горсовета.

Ну, хоть так.

Зато пресс-служба ОГА поразила своим креативным обращением:

«Уважаемые одесситы! Будьте внимательны и осторожны! Диверсионно-разведывательные группировки могут разбрасывать по улицам города мобильные телефоны и игрушки, которые начинены взрывчаткой. Ни в коем случае не прикасайтесь к этим вещам и не поднимайте. Предупредите об этом ваших детей и близких!».

На что мне стоит только повториться — дна нет.

P.S. Сегодня утром, принадлежащее нардепу Гончаренко издание «Думская», сообщило, что «заминированы все одесские пляжи».

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