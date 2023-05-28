ВСУ использовали херсонских «ждунов» по назначению – военный эксперт

Жителей городов, куда заходит украинская армия, ждёт незавидная судьба, поскольку у ВСУ нет особых разграничений между «ждунами» и «москалями».

Об этом на канале «Дайте сказать» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Та армия «захистников», которая должна была защищать местное население, на самом деле, использует это население по назначению, которое они считают нужным.

И мы видели это и на примере Херсона, что там было некое количество «ждунов», которые ждали, что сейчас придёт армия освободителей, они их встречали с цветами, целовались, мы видели эти кадры, а потом что с ними сделали эти «захистники»?

Да, они выявили москаликов, как они говорили, поступили, понятное дело, бесчеловечно, совершили военное преступление, а всех, кто их приветствовал, отправили на фронт.

То есть, там нет никакой пощады к тем, кто – уже то, что люди сидели в этом городе, там присутствовали наши войска, и они не боролись – всё, они уже предатели. У них чёрное и белое, у них нет между ними какого-то промежутка.

Поэтому, когда они совершают военные преступления, – это мы считаем, что это военное преступление они совершили, они считают, что они сделали то, что нужно было сделать», – заявил Леонков.