ВСУ использовали в Курской области опыт гитлеровцев

Максим Столяров.  
13.08.2024 08:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


С той плотностью войск РФ, которая есть в Донбассе, под Херсоном и под Харьковом, нельзя безнаказанно проскочить манёвренными группами, как это получилось у ВСУ в Курской области.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С той плотностью войск РФ, которая есть в Донбассе, под Херсоном и под Харьковом, нельзя...

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«Тактика противника – весьма усовершенствованная с учётом ныне имеющихся обстоятельств, концепция глубокой операции, разработанная отечественным военным теоретиком Свечниковым в 30-е годы, и творчески применённая сначала гитлеровцами в 41-м, а теперь вот этими. То есть перед наступлением – тщательная разведка, в этом гитлеровцам помогала очень развитая авиация, а этим тварям – беспилотники, спутники и агентура. Выясняются слабые места в обороне, и когда наносится удар – там, где есть возможность, производится глубокое вклинение манёвренных групп.

Задача: встретив наш центр сопротивления, который не удаётся сразу захватить, они его частью сил блокируют, остальными обходят, выдвигаются в ближние населённые пункты. И к этому центру сопротивления подходят войска и наносят огневое поражение из засад. То же самое, что делали гитлеровцы. Им очень помогает спутниковая разведка, FPV-беспилотники», – сказал Евич.

«Если гитлеровцы основную нагрузку делали на самоходную мобильную артиллерию на тягачах, которая шла вместе с танками и пробивала им путь, а также использовались «Юнкерсы 87», то эти сейчас делают акцент на беспилотниках и ракетах большого радиуса типа «Хаймарса». Это очень похоже на то, что немцы делали в 41-м, только тогда не было FPV, вместо них использовали лёгкие миномёты, которые тащила пехота с собой и видела, куда попадает, то есть получалось весьма прицельно. Само собой, высокоразвитая связь у противника присутствует, и, само собой, эта тактика работает в ограниченном диапазоне – то есть, когда против неё мало войск», – рассказал военврач.

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