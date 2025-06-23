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В попытках остановить продвижение российской армии, ВСУ бросают в самоубийственные атаки неподготовленных «бусифицироанных», а потом использует раненных как приманку для артобстрела.

Об этом на канале «The Duran» заявил военный эксперт, бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почти везде идут в наступление. Фронт продвигается вперед, так что все оставшиеся тела будут оставлены на территории, контролируемой Россией. Таким образом, все российские тела будут автоматически вывезены и репатриированы. Тем временем количество украинских тел продолжает увеличиваться. И еще одна вещь, которую украинцы обычно делали, особенно во время великого супер-контрнаступления – это, конечно, отправка волн мяса», – сказал Крапивник.