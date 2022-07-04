ВСУ используют власовскую тактику – боец русского спецназа

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования ни в бою, ни по отношению к мирному населению не обременяют себя никакими моральными принципами.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил боец отряда спецназначения «Центр» Александр Свинухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из своей тактики они наносят так называемые комариные укусы – нанесли удар и отошли. Применяют достаточно подлую технику, она сродни той, какую применяли власовцы из истории – они эмитируют нашего раненного, нашего бойца, зовут на помощь, если видят, что группа движется. У нас был реальный случай, когда группа пошла, услышала крики о помощи – «помогите, помогите», и помогло опознать то, что белые повязки, которые мы используем или другие отличительные знаки, они были в обратном, зеркальном отображении», – рассказал Свинухов.

Он добавил, что артиллеристы ВФУ ведут себя не лучше.

«Такое ощущение, что к каждой пушке у них поставлен завод отдельный, который производит снаряды. Они просто бьют без конца, не останавливаясь, и основные цели у них – гражданский, частный сектор, который примыкает к городу. Их задача разрушать, уничтожать и уничтожать. У них откровенно фашистская тактика. Они уничтожают своё же население, которому рассказывает, что мы сейчас вернёмся, мы вас спасём. От чего? Люди НАС ждали», – объяснял боец.