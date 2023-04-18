ВСУ испытывают нехватку минометов и боеприпасов к ним

Анатолий Лапин.  
18.04.2023 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинским военным на фронтах не хватает минометов и мин к ним. Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил офицер ВСУ Арти Грин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Грина, танки и самолеты будут также бесполезными, если к ним не передадут достаточного количества боеприпасов.

Украинским военным на фронтах не хватает минометов и мин к ним. Об этом в...

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«Мин для минометов и самих минометов. То есть, скажем так, укомплектованность наших Сухопутных войск недостаточна по части минометных вооружений. Из того, что бросается в глаза, и об этом открыто заявили – отмалчивались какое-то время, пока терпелка не оторвалась. Этого не хватает.

Немножко стало лучше, чем когда мы начали бить в эти колокола, но немножко, есть еще много чего в этом направлении улучшать. Мы до сих пор выполняем минометные задачи 155-м калибром, а это неэффективно. Это и дорого, и сама задача выполняется некачественно, как ее можно выполнить минометами», – сказал военный.

«Танки, самолеты и так далее – это не главный компонент, ресурс для наступления. А главный, все-таки, снаряды всех калибров. Тут все воткнулись в эти 155-мм, а на самом деле и другие калибры имеют значение. 105-миллиметровая пушка бригадного уровня в принципе выполняет те же задачи и эффективность ее тоже достаточно высокая, хотя мина как противопехотное средство просто непревзойденная – ни один снаряд не сделает то, что сделает мина», – заявил Грин.

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