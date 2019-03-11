ВСУ испытывают новое оружие на защитниках Донбасса

11.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Вооружённые силы Украины испытывают на линии соприкосновения в Донбассе новые противотанковые управляемые ракетные комплексы украинского производства.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, вчера в районе населенного пункта Ясиноватая противник дважды применил ПТУР, а также представил фрагменты боезаряда, выпущенного украинскими военными по позициям ДНР.

«По имеющейся в распоряжении разведки ДНР информации, активизация применения ПТУР связана с проходящими испытаниями данного вооружения, в частности противотанковых управляемых комплексов «Корсар» украинского производства. Однако эти испытания проводятся не на полигонах, а на линии боевого соприкосновения и по реальным целям», – отметил Безсонов.

Он подчеркнул, что делается это для демонстрации боевых возможностей вооружения с целью дальнейшей его продажи за рубеж, то есть в рекламных целях.

«С начала года разведкой республики зафиксировано более 50 случаев применения данного вида вооружения со стороны ВСУ», – добавил представитель оборонного ведомства.