ВСУ истощаются, деградация линии фронта начнется в августе – военкор

Анатолий Лапин.  
25.07.2023 12:36
  (Мск) , Донецк
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина истачивает свои резервы. Уже в ближайшее время на фронте может наступить перелом, после которого последует российское контрнаступление.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина истачивает свои резервы. Уже в ближайшее время на фронте может наступить перелом, после...

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«Резервы, я думаю, будут введены ближе к августу. Тут выступил генерал Мордвинов из Западной группировки войск, он говорил, что, скорее всего, будут исчерпаны наступательные возможности ВСУ к августу. Это обычный расчет – не наступательные возможности ВСУ, а возможности хоть как-то бросать этих солдат в бой, чтобы останавливать нас.

И наши, я думаю, по крайней мере, что ситуация настолько хороша сейчас для нас, что мы в ближайший месяц будем продолжать такими маленькими кусочками уходить, выстраивать удобные плацдармики, обходить, обустраиваться и дальше отрезать, как салями нарезать, и следующие кусочки делать, продвигаться. Износ ВСУ начался, вы видели, как это все происходит. Думаю, деградация линии фронта начнется в ближайшие две-три недели и будет более массивная», – заявил Хайруллин.

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