Новости Украины

На Украине хотят создать войска территориальной обороны, которые будут наделены функциями поддержания полицейского режима.

Об этом, предает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос.

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Он призывает создавать территориальную оборону не из регулярных частей.

«Дело в том, что сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с РФ, и просто нет возможности «забирать» из них какое-то количество людей для создания территориальной обороны», – говорит Кривонос.

По его словам, территориальной обороны должно входить поддержание порядка на подконтрольных Киеву территориях.

«Это охрана объектов государственного уровня, местного уровня и критической инфраструктуры, при необходимости поддержания полицейского режима», – считает генерал.

Он говорит, что на Украине более 750 объектов критической инфраструктуры, выведение из строя которых может принести большие проблемы.

«Кто их будет защищать? Армия будет воевать, Нацгвардии недостаточно. Только мы сами можем себя защитить. Приведу несколько примеров. Есть белорусско-украинская граница – 1086 км, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?», – говорит Кривонос.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Кривонос утверждал, что Россия «современно, высокоточно, молниеносно» ударит по Украине.

Также он угрожал, что в случае войны с РФ русских не станут брать в плен, а будут «безжалостно уничтожать».