16.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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ВСУ изрешетили улицу Кремлевскую на севере Донецка


В течение всего дня 15 мая северная часть Донецка находилась под обстрелом зенитных установок, минометов и стрелкового оружия украинских силовиков. В результате повреждены три жилых дома и рынок «Октябрьский».

Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зафиксированы повреждения рынка «Октябрьский» и многоквартирных жилых домов в Куйбышевском районе Донецка по адресам: проспект Кремлевский, 41 (в 3 и 5 подъездах); 27 кв. 7; 25 кв. 48; 27 (в 2 и 3 подъездах)», – говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что, в частности, на Кремлевском проспекте, 27 в квартире №7 боезаряд взорвался внутри кухни, повреждено остекление. Там же, в доме № 25, в квартире № 48 снаряд попал в окно, осколками посечены внутренние стены. На рынке «Октябрьский» отмечено прямое попадание боеприпаса в кровлю.

Самый массированный обстрел был в 18:55 со стороны поселка Пески, применялись минометы 82 мм, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В Совместном центре добавили, что жертв, к счастью, не было.

Но и без жертв местным жителям приходится очень несладко.

Как заявила жительница дома №25 по проспекту Кремлевскому ( поселок шахты «Октябрьская» ) в репортаже американского военного корреспондента Патрика Ланкастера, эти обстрелы начались с утра и продолжались до самого вечера, а так «стреляют каждый день».

«Сегодня целый день обстрелы, с самого утра. Сидела в городе 5 дней – высунулась из-за пенсии.  Я приехала около 10 утра. Мы стоим с соседкой и слесарем ­возле дома – они начала бахать. Я забежала в их подъезд, а когда второй раз дали, как говорится, она забежала в подъезд и кричит парню: «Давай, тикай!». Я говорю: «Светка, я побежала в свой подъезд!», – рассказала женщина, которая попросила называть ее Павловной.

Она отметила, что прилеты были из Песков, где стоит украинская сторона.

«Мы тут рядом, поцеловаться можно. А они – видите, как нас целуют, по-другому», – сказала Павловна.

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