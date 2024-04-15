ВСУ каждые 15 минут получают разведданные со спутников. Один раз можно и сбить – военкор

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Вывод спутника «Гагаринец» на орбиту в канун Дня космонавтики вселяет робкую надежду на усиление спутниковой группировки Минобороны, поскольку противник получает изображение театра военных действий каждые 15 минут.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил военкор и военный волонтер Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, хотелось бы больше остановиться на военной составляющей, потому что у нас с американцами разрыв порядка десяти раз. Понятно, что их нам догнать нереально, и, наверное, не стоит такой задачи. Но, по крайней мере, обеспечить над театром военных действий ежедневный полет военных спутников, либо передачу со стационарной орбиты телеметрии или изображений – нам необходимо», – отметил военкор.

Он напомнил, как в прошлом году экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на вопрос, почему так мало военных спутников, ответил: «сколько Минобороны заказало, столько мы и вывели. Заказали бы в 10 раз больше, вывели бы в 10 раз больше». И сейчас появилась надежда, что госзаказ на спутниковую группировку увеличивается, насколько это позволяет промышленность.

Выводить войну в Космос и начать сбивать спутники – сродни ядерному конфликту, поэтому такая задача не ставится. Но в совокупности американские военные спутники и гражданская инфраструктура различных космических агентств дают возможность делать снимки и передавать их ВСУ.

«Каждый день противник может получать фотофиксацию наших позиций, передвижения наших войск. И если начать бороться, нужно воевать буквально против всей огромнейший спутниковой группировки, не только военной, но и гражданской. И помимо политических моментов, я так понимаю, что это ещё невозможно и технологически. Хотя, опять же, моё личное мнение, что уничтожение хотя бы одного спутника всех остальных резко заставило бы очень сильно задуматься, а хотят ли они передавать Украине военные изображения? Потому что вся космическая инфраструктура жутко дорогая», – подытожил Сапоньков.