ВСУ хорошо окопались, но мы все 8 лет ждали наступления – бойцы ДНР

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Новости Украины

Установка контроля над одним и самых укреплённых районов ВСУ, день ВДВ и бои – бок о бок с легендарным батальоном «Сомали».

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказали бойцы ДНР на позициях под Песками.

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Илья «Малой» Емельянов, командир 11-го полка НМ ДНР, спускается в специальную комнату подразделения под Песками. В маленькой, но с толстыми бетонными стенами комнатушке, командиры принимают стратегически важные решения, координируют действия.

«Смотри, два комбата – «Север» и «Саид», сидят уткнувшись в карты. Работают 24/7», – рассказывает Емельянов.

«Саид», склонившись над материалами, что-то говорит в рацию. Среди средств связи, документов и батареек, выделяется коробка с каптейками. Поверх пирожных кондитерской мастикой выложены поздравления «За ВДВ». Комбата поздравили с праздником – «Саид» служил в воздушно-десантных войсках. В этом году 2-е августа выдалось ударным.

У полковника Истратия вид грозный, борода густая, всегда в камуфляжной кепке и тельняшке в голубую полоску. Сейчас командует первым батальоном 11-го полка.

Родом мужчина из Донецка. В 2014-ом пошёл в ополчение, потому что дом родителей находится под донецким аэропортом. От Песок до них 3,5 километра. Дом был разрушен, отец восстановил.

«Саид» воевал за Саур-могилу, Снежное, Шахтёрск, Иловайск. Несколько лет 11 полк стоял на авдеевском направлении. С начала спецоперации силы перебросили на юг, потом в ЛНР. И снова вернулись под Авдеевку – на Пески.

«Зачищаем подвалы, блиндажи противника. Оружия они много побросали, тела своих товарищей. Штурмовал с нами батальон «Сомали», они заходили с северной стороны. ВСУ хорошо окопались, но мы-то тоже 8 лет ждали момента наступления, готовились. Это район обороны 11-го полка был. Мы смотрели, наблюдали, что противник делает, как он действует», – рассказывает «Саид».

В подвальном командном пункте за ситуацией следит «Малой». В свои 30 лет Илья Емельянов уже командир полка.

«Взяв оружие, надев форму – я понял, что это моё. На войне сложно, но в этом дискомфорте я чувствую себя комфортно. Здесь, на Песках, обрели свою боевую точку. За время специальной операции 11-й полк прошёл порядка 50-ти населённых пунктов, боями – это 24-й населённый пункт, где встречаемся в огневом контакте с противником», – рассказывает Емельянов.

После интервью «Малой», обсуждает с «Саидом» насущные дела и откомандировывает меня с «Севером» к танкистам. Андрей – суровый, бородатый, на вид типичный ополченец. Когда улыбается, у глаз собираются мелкие морщинки, такие характерны для людей добрых и часто улыбающихся.

«Север» родом из части Донецкой области, ещё подконтрольной Украине. Воюет с 2014-го. До войны выезжал работать в северные районы России в сфере промышленного строительства. Прокладывали нефте- и газопроводы. Дома его ждут жена, родители и племянник. Сейчас командует танковым батальоном.

«Мой батальон выполняет определённые задачи, поддерживает огнём, подавляет огневые точки противника. Обеспечивает проход, продвижение вперёд», – рассказывает «Север».

Приезжаем на базу танкистов. Между выездами у бойцов небольшой привал. У танка, на импровизированной табуретке курит «Сухой». Мужчина родом из Житомира. В 2015-ом ему исполнилось 18 лет, сразу уехал воевать в Донецк. До войны учился на электрогазосварщика, потом – получил второе высшее, юридическое. В детстве мечтал работать проводником, потом владельцем заправки. Теперь себя видит только военным. Был наводчиком-оператором, уже третий год командир роты.

Алексей с позывным «Кореец» осматривает технику. Он наводчик, по совместительству заместитель начальника штаба. Служит с 2015-го года, сам родом из Угледара. Там же осталась мать. И хотя город временно находится под контролем Украины, она поддерживает ДНР и ждёт возвращения сына домой.

Александр с позывным «Чёрный» на момент нашего приезда отдыхал в танке – разбудили прибытием. Механик-водитель – коренной дончанин. Воюет уже семь лет, за это время успел жениться и завести двоих детей – пятилетнего Егора и трёхлетнюю Олю. Пока семья находится в Москве, сам воюет под Песками.

Эти танкисты вместе с артиллеристами пробивали первую линию обороны Песок. Место, в котором противник, как крыса в норе обживался и чувствовал себя комфортно. До тех пор, пока за дело не взялись танкисты.

«Удалось с помощью разведки, с помощью корректировки. Нас корректировали по подавлению ДОТов, самое главное – ДОТы было подавить. Мне кажется, не каждый это выдержит, и они это тоже не выдерживают и отступают», – рассказывает «Сухой».

После беседы ребята надевают шлемофоны, садятся на танки и едут выбивать противника. У них ещё много работы.

Мы с «Севером» возвращаемся на прифронтовой штаб. На месте «Саид» угощает поздравительной каптейкой, пьём чай. Под Пескам шумит зачистка, фронт движется в сторону Авдеевки. В Донецке гудят авто, шахты, свистят снаряды. И там, и там идёт дождь.