ВСУ хвастаются: наблюдаем Донецк с дронов в режиме 24/7

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Военнослужащий аэроразведки ВСУ с позывным «Мадьяр» оригинально ответил на сообщения о своей ликвидации на фронте – он появился в эфире украинских СМИ с сенсационным роликом, демонстрирующим якобы круглосуточный мониторинг происходящего в Донецке с дронов.

В сюжете «Мадьяр» показывает работу операторов БПЛА из 59 бригады ВСУ, которые в режиме реального времени круглосуточно (по крайней мере, в хорошую погоду), наблюдают за происходящим в Донецке, вплоть до Донбасс Арены и улицы Артёма.

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«Это наш, украинский Донецк, захваченный агрессором. Но захватчик должен помнить, что мы очень-очень близко, и видим если не всё, то практически. До мелочей. Так что будьте готовы, черви, никто из вас не знает, когда и куда. Не для вас, черви, арена (стадион Донбасс Арена – прим.) строилось, да и город в целом», – бахвалится нацист.

«Мадьяр» признался, что их целью является террор и запугивание местного населения.

«Таким мы видим Донецк ежедневно. И делаем это всё очень внимательно и тщательно. Для чего? А чтобы врага нашего отсюда выкурить и вернуть нам то, что по праву наше. Черви, круглосуточно держите головы глазами вверх. Не знаешь, когда именно в тебя», – добавил бандеровец.

Судя по весенней погоде и наличию жиденькой зелени, сюжет снят на днях.

Комментируя опубликованное видео, бежавший с Украины киевский политолог Александр Семченко задался вопросом, почему российские ПВО позволяют вражеским беспилотникам свободно летать над городами.

«Видимо, также контролируют ситуацию и в других городах ДНР и ЛНР, а может не только там. Теперь на 100% понятно, что прилеты в гражданские объекты, убийства сотен детей – это не случайные промахи, а целенаправленные террористические акты. Мне не понятно другое: почему им позволено вот так вот свободно и безнаказанно летать над Донецком?» – написал Семченко.

Журналист из ДНР Алексей Акутин отметил, что таким образом ВСУ фактически признались в террористической деятельности против населения Донбасса.

«Они заявляют, что все видят и советуют жителям Донецка ждать «прилёта» в любую секунду. То есть, подтверждают, что уничтожают исключительно мирное население. И пытаются запугать, затерроризировать ещё больше. Похоже, мосты через Днепр и комплекс админзданий на улице Банковой давно лишние, не находите ли? Для адекватной реакции», – написал он.

Российский военный эксперт Владислав Шурыгин, напротив, ссылаясь на данные своих источников, назвал ролик «Мадьяра» постановочным – якобы, Донецк снимался издалека через хорошую оптику.

«Поц организовал пару полётов к Донбасс-арене на Mavic 3T, на пределе возможностей, при идеальной видимости и идеальном безветрии (бывает на Донбассе раз в месяц). …научились летать на высоте и пользоваться мощным зумом. Но, может быть, вы не заметили – на экранах у него записи, а не реал-тайм трансляция. Это чистой воды блеф, так же, как и его обещания всех достать – «Мадяр» не в состоянии мониторить Донецк 24/7. Полёт туда-сюда пару раз в месяц – вот и всё. Мадьяр должен вы*бываться у него работа такая…Не пиарьте террориста», – такое мнение приводит Шурыгин в своём блоге.