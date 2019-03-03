ВСУ концентрируют силы на Горловском направлении

03.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская сторона может осуществить вооружённые провокации накануне президентских выборов на Украине.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе населённого пункта Зайцево, где ситуация продолжает оставаться крайне напряжённой, было отмечено прибытие около 100 боевиков полка «Азов». Среди технического оснащения боевиков – 8 БМП и 9 единиц 122-мм гаубиц Д-30. В качестве средства усиления этой боевой группе приданы 10 танков из состава 30-й механизированной бригады», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства не исключил, что Порошенко, стремительно теряющий шансы остаться в президентском кресле, в качестве одного из вариантов срыва голосования рассматривает эскалацию вооружённого конфликта в Донбассе с целью введения военного положения в невыгодных для его избирательной кампании районах.

«В этой связи обращаемся к международным организациям, в том числе и к ОБСЕ, зафиксировать факты активного стягивания войск ВСУ на Горловском направлении и осуществить контроль за выводом запрещенного Минскими договорённостями вооружения в установленные места хранения», – призвал Безсонов.