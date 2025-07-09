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Продолжаются тяжелые бои на территории Сумской области, где ВС РФ создают буферную зону безопасности.

Киевский режим, осознав опасность для областного центра, перебросил сюда серьезные резервы, который на ряде участков предприняли локальные контрнаступательные действия.

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Один из наиболее тяжелых участков – район села Кондратовка, где ВСУ наносят фланговые удары с целью окружить российские войска в этом населенном пункте.

Наглядно это можно увидеть на карте, опубликованной российским осинтером Анатолием Радовым

«Как видите, ВСУ пытаются окружить наших бойцов на данном участке», – пишет Радов.

О непростой ситуации на Сумщине сообщает и паблик проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы МО РФ Михаилом Звинчуком.

«На текущий момент продолжаются крайне тяжелые боестолкновения в районе Алексеевки и Кондратовки. Противник, задействуя значительное количество живой силы, пытается вклиниться в порядки ВС РФ между селами с целью их последующей изоляции. По имеющимся сведениям, командование ВСУ перебросило сюда подразделения, ранее участвовавшие в боях под Теткино. По ним отрабатывает оперативно-тактическая авиация ВКС России», – отмечается в публикации.

Напомним, что похожая ситуация не так давно наблюдалась в приграничном Теткино Глушковского района Курской области, где российский гарнизон долгое время в полуокружении сдерживал натиск врага. Сейчас ситуация здесь стабилизирована.

В то же время восточнее ВС РФ ведут бои в центре села Юнаковка. Само село расположено в низине, но главный приз здесь – высоты вокруг населенного пункта, занятие которых позволит российской артиллерии добивать до Сум.