ВСУ копят снаряды для наступления

Олег Кравцов.  
16.03.2023 08:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 853
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Десятки западных танков уже поступили в распоряжение ВСУ, не считая сотнях единиц бронетехники советского производства из Восточной Европы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

Десятки западных танков уже поступили в распоряжение ВСУ, не считая сотнях единиц бронетехники советского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По его словам, сложно сказать точно о том, сколько и чего поставляется на Украину, поскольку информация эта неоткрытая.

«Скажем, долгое время не было понятно, что один из двух комплексов ЗРК Patriot прибыл в Украину. В целом есть два трека: срочный и ленд-лиз. Последний, с налаживанием производства новой техники, а не передачи уже имеющейся, является долгосрочной перспективой на годы, а сейчас на Западе стараются решить срочные проблемы.

Ясно, что поставки сухопутной техники пошли в немалом количестве, десятки западных танков уже дошли до фронта, не говоря уже о сотнях модернизированных советских танков, которые отправила в том числе Польша. Однако, чтобы использовать западную бронетехнику, необходимо еще готовить кадры к ней», – сказал эксперт «Независимой газете».

Отвечая на вопрос о перспективах поставок истребителей, он подчеркнул, что хотя украинских летчиков боевой авиации уже обучают, на 10-м «Рамштайне» санкции на передачу самолетов дано не будет.

«Насколько можно судить, сейчас на Западе готовят скорее инструкторов. То есть тех, кто будет готовить пилотов боевой авиации, самолетов, поставки которых наладят, по-видимому, не раньше осени», – отметил аналитик.

При этом он убежден, что обещанную сухопутную технику в большом количестве постараются доставить уже к концу апреля.

«Что же касается снарядов, то идет стадия их накопления. Но будет ли обеспечен Киев в достаточной мере для масштабного контрнаступления, остается неясным. При этом на ведение боевых действий «здесь и сейчас» снаряды явно имеются», – резюмировал Тэвдой-Бурмули.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть