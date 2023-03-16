ВСУ копят снаряды для наступления

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Десятки западных танков уже поступили в распоряжение ВСУ, не считая сотнях единиц бронетехники советского производства из Восточной Европы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

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По его словам, сложно сказать точно о том, сколько и чего поставляется на Украину, поскольку информация эта неоткрытая.

«Скажем, долгое время не было понятно, что один из двух комплексов ЗРК Patriot прибыл в Украину. В целом есть два трека: срочный и ленд-лиз. Последний, с налаживанием производства новой техники, а не передачи уже имеющейся, является долгосрочной перспективой на годы, а сейчас на Западе стараются решить срочные проблемы. Ясно, что поставки сухопутной техники пошли в немалом количестве, десятки западных танков уже дошли до фронта, не говоря уже о сотнях модернизированных советских танков, которые отправила в том числе Польша. Однако, чтобы использовать западную бронетехнику, необходимо еще готовить кадры к ней», – сказал эксперт «Независимой газете».

Отвечая на вопрос о перспективах поставок истребителей, он подчеркнул, что хотя украинских летчиков боевой авиации уже обучают, на 10-м «Рамштайне» санкции на передачу самолетов дано не будет.

«Насколько можно судить, сейчас на Западе готовят скорее инструкторов. То есть тех, кто будет готовить пилотов боевой авиации, самолетов, поставки которых наладят, по-видимому, не раньше осени», – отметил аналитик.

При этом он убежден, что обещанную сухопутную технику в большом количестве постараются доставить уже к концу апреля.

«Что же касается снарядов, то идет стадия их накопления. Но будет ли обеспечен Киев в достаточной мере для масштабного контрнаступления, остается неясным. При этом на ведение боевых действий «здесь и сейчас» снаряды явно имеются», – резюмировал Тэвдой-Бурмули.