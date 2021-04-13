ВСУ кормят тухлым мясом

13.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президента Украины Владимира Зеленского обманывают подчиненные, докладывая, что на фронте все в порядке.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявила депутат Верховной рады, экс-вице-губернатор Одесской области Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, солдаты на фронте едят тухлое мясо, пока Зеленский «купается» в теплом информационном бассейне.

«Верховный главнокомандующий – он как никто должен каждое утро или каждый день в определенное время совещание [проводить]. Стратегические вопросы, тактические вопросы, моменты ежедневные ему должны докладывать. Я не знаю, что ему докладывают – может быть, ему Таран докладывает, что у нас все прекрасно, так как в Верховной раде он рассказывает, что мы в процессе обработки информации или в процессе решения ситуации. Это не доклад.

Более того, для меня это очень четкая вертикаль – верховный главнокомандующий – заместитель по вопросам безопасности и обороны главы АП, комитет нацбезопасности и обороны, это министерство обороны. Вот вам вся вертикаль, которая четко должна, слаженно, работать между собой.

Когда о питании замминистра и министр не могут доложить и сложить в кучу два предложения доклада для замглавы офиса президента и говорит, что у нас все хорошо, мы ничего не знаем, а военные об этом кипят и в каждую часть, в которую приезжаешь, видишь это тухлое мясо и все остальное, для меня вопрос: какой тогда бассейн делают вокруг себя президента теплый и не теплый, и что он на самом деле знает», – заявила Бобровская.