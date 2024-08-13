ВСУ лихо подставили Илона Маска – для террора Курской области массово используют Starlink
ВСУ используют станции Старлинк для террора Курской области, хотя ранее сообщалось, что владелец компании Илон Маск запрещал их применение даже в Крыму.
В Сети появились кадры разбитой западной бронетехники ВСУ на Курщине. Практически в каждой боевой машине ВСУ находился комплект спутникового интернета Старлинк.
Зафиксирован и случай кустарного монтажа «Старлинка» на украинский дрон «Баба Яга», тоже сбитый над Курщиной.
«ВСУшникам хватило ума небольшими манипуляциями ввести в заблуждение мозги Старлинка. После вмешательства в ПО и чипы, теперь нет ограничения в 40 км полёта, они не реагируют на пересечение территорий, где, по мнению Маска, использование этих аппаратов недопустимо. Если Илон Маск об этом не знает, поставить его в известность труда не составит. Интересна его реакция на эту хитромудрость, если, конечно, Илон Маск будет твёрд в своей позиции», – сказал экономист Александр Дудчак «ПолитНавигатору».
Экс-спикер армии ЛНР подполковник Андрей Марочко указывает: оборудование Маска применяются для террора гражданских.
«Эта спутниковая связь используется для того, чтобы наносить удары, в том числе, по мирным объектам на территории РФ. Украинцы научились обходить геолокацию и вносят ложные данные. Также Старлинки используются для удара по Крымскому мосту на британских морских дронах».
Уехавший из Киева политолог Андрей Мишин, экс-сотрудник МИД Украины, не верит, что Маск решится на какие-то санкции против ВСУ.
«Илон полностью зависим от всесильных хищников ВПК США. Стремясь сохранить достоинство, Маск распространял в СМИ нарратив про запрет использовать Starlink на территории Крыма, хотя, на самом деле, это было решение Пентагона. Маск да и «великий и ужасный» Трамп не будут всерьез противостоять против агрессивной сущности американского империализма».
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