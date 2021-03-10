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10.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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ВСУ лихорадочно пытаются предотвратить вмешательство русских на стороне ЛДНР

Новости Украины

Украинская пропаганда разгоняет фейк о якобы готовящейся Россией провокации с целью ввести миротворческие силы в Донбасс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

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«Укры готовятся по полной. Уже несколько дней на всех подконтрольных украинских информационных ресурсах разгоняется фейк о том, что Россия готовит на Донбассе провокацию с целью ввести миротворцев», – сообщает Безсонов.

Он также цитирует украинские ресурсы, которые в рамках этого информационного вброса пишут следующее: «Предотвратить такой сценарий вполне по силам, при условии, не только молниеносной реакции ВСУ на подобные провокации, но и международного сообщества, без выражения коллективной озабоченности, а посредством оперативных и жестких ответных действий на всех уровнях».

«О чём это говорит? О том, что укры пытаются оправдать готовящееся наступление на Донбасс и предотвратить российское военное вмешательство и ввод миротворческих сил, направленную на защиту жителей Донбасса, многие из которых уже стали гражданами Российской Федерации. Готовят почву для оправдания своей агрессии. Другими словами, укры, как бы пытаются действовать на опережение, чем лишний раз подтверждают свои намерения к эскалации конфликта.

Только украинская сторона не понимает, что Россия в любом случае придёт на помощь, другой альтернативы у неё нет по ряду причин», – резюмирует замминистра.

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