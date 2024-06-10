ВСУ массово получают зоопарк не работающих дронов

Анатолий Лапин.  
10.06.2024 15:31
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина закупает дроны для ВСУ, которые нужно «дорабатывать» напильником и скотчем. Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил украинский военнослужащий, бывший волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Касьянова, в войска поставляют «зоопарк» разных беспилотников, которые часто не работают.

Украина закупает дроны для ВСУ, которые нужно «дорабатывать» напильником и скотчем. Об этом в...

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«Частенько так бывает, к сожалению, что поступают в войска дроны, причем в большом количестве, и они или вообще не могут использоваться, или требуют модернизации, дорабатывания напильником, скотчем, перепрошивки и прочего-прочего. За это тоже никто не несет ответственности. Это из государственного заказа, я об этом и говорю.

С одной стороны, у нас население любит говорить, что у нас новые дроны, допущены к эксплуатации еще 40 образцов и так далее, а на самом деле, это зоопарк всевозможных дронов, в которых не могут разобраться ни сами войска, которые получают сегодня одни дроны, завтра другие, и они по-разному летают, другую боевую нагрузку несут, у них другие камеры или другие частоты, подходящие или неподходящие. То есть у нас в этой области, к сожалению, полный бардак», – заявил Касьянов.

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