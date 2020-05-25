ВСУ мобилизуются под хорватский сценарий

25.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Сейчас очень высока вероятность попытки силового решения конфликта в Донбассе со стороны Киева, причем инициатором будет президент Украины Владимир Зеленский

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени», писатель и публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент высказывания о планах по Донбассу на одном из украинских телеканалов основателя полка «Азов», лидера «Нацкорпуса» Андрея Билецкого.

«Я подполковник…Это война двух стран, это оккупированная территория, и для того, чтобы побеждать, любые методы абсолютно годятся…Я абсолютно уверен, что если иметь адекватную жёсткую стратегию – сначала блокаду, а потом быструю, на примере хорватской операции, «Молния» и так далее, хорватской операции по освобождению территорий так называемой Республики Сербской, то у нас всё выйдет за год, и мы прекратим это безумство», – заявил Билецкий.

«В конце концов, Билецким больще – Билецким меньше или даже маленькими хулиганствующими группами, – прокомментировал Кургинян. –Но мне кажется, что мы так близки к самому неприятному развороту событий, инициируемому Украиной, так близки как никогда за последние годы. И дело даже не в Билецком, хоть это симптоматично, и не в таких эксцессах».

«Дело в том, что совершенно очевидно украинская армия мобилизуется под этот хорватский вариант, она делает это каждый день, мы наблюдаем онлайн за мобилизацией резервистов, за тем, как именно рассматривается вопрос о получении офицерских званий в этой группировке всеми бандитами, которые там грабили и насиловали, которые называют себя бандеровцами, националистами – неважно.

Всё это делается потому, что машина идёт в эту сторону, в сторону войны. И делают это не Билецкий или кто-то, они в этом участвуют, а готовит это совсем другой, про которого говорили, что он за мир, что теперь можете не беспокоиться. Я с самого начала говорил: ждите от этого хлопчика больших неприятностей, чем когда бы то ни было», – добавил эксперт.

По его словам, сейчас горячее развитие событий на Донбассе во много раз более вероятно, чем ранее.

«Минские соглашения окончательно отменены украинской стороной, которая заявила, что у неё есть своя трактовка – минская карта вообще бита полностью.

И ещё одно обстоятельство, которое говорит о том, что этот мальчик, клоун, гораздо паскуднее, чем всё что было – это крымско-татарский фактор в развитии этим мальчиком. Он развивает этот фактор совершенно по-новому, он пытается Херсон превратить в крымско-татарское место, он хочет всерьёз играть эту карту. Она смертельна для Украины, но мальчику глубоко плевать на Украину, ему нужна движуха. Он говорил, что на один срок, но уже сказал, что на два и так далее. Смертельная борьба внутриукраинской власти между контрразведкой и аппаратом и всем прочим довершает эту картину», – добавил политолог.

Он подчеркнул, что чем больше такого хаоса, тем больше возникает желание кого-то прорваться через какое-то обострение.

«Потому что уже нестерпимое наращивание энтропии куда-нибудь должно перейти. Я считаю, что рассматривать вероятность очень серьёзного обострения на Донбассе сейчас можно с гораздо большей корректностью и ответственностью, чем когда бы то ни было в предыдущие годы. Речь идёт о системном стратегическом повышении этой вероятности. Этот пацан доиграется до такого, до чего его мерзким предшественником не снилось», – подытожил Кургинян.