ВСУ могут двинуться на Белгород – Алкснис

Максим Столяров.  
09.08.2024 17:58
  (Мск) , Москва
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Белгород, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Курск, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Рейд ВСУ в Курскую область может быть только отвлекающим манёвром перед ещё одним наступлением, но уже на Белгород.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил экс-депутат Верховного совета СССР Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рейд ВСУ в Курскую область может быть только отвлекающим манёвром перед ещё одним наступлением,...

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«В результате этого набега Белгородская область находится под прямым прицелом ВСУ. И я очень опасаюсь, что Курском всё не ограничится, что впереди нас ждут крупные неприятности в Белгородской области», – сказал Алкснис.

«Скорее всего, Курск – это просто отвлекающий момент, а реальный мощный удар будет нанесён в Белгородской области. Потому что от госграницы до Белгорода очень небольшое расстояние, около 70 километров.

И Украина крайне заинтересована создать угрозу именно для Белгорода как столицы региона России. Чтобы получить козыри на переговоры, которые неизбежно состоятся в сентябре-ноябре», – добавил экс-депутат.

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