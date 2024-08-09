ВСУ могут двинуться на Белгород – Алкснис

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рейд ВСУ в Курскую область может быть только отвлекающим манёвром перед ещё одним наступлением, но уже на Белгород.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил экс-депутат Верховного совета СССР Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В результате этого набега Белгородская область находится под прямым прицелом ВСУ. И я очень опасаюсь, что Курском всё не ограничится, что впереди нас ждут крупные неприятности в Белгородской области», – сказал Алкснис.

«Скорее всего, Курск – это просто отвлекающий момент, а реальный мощный удар будет нанесён в Белгородской области. Потому что от госграницы до Белгорода очень небольшое расстояние, около 70 километров. И Украина крайне заинтересована создать угрозу именно для Белгорода как столицы региона России. Чтобы получить козыри на переговоры, которые неизбежно состоятся в сентябре-ноябре», – добавил экс-депутат.